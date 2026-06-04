元フジテレビ所属でフリーアナウンサーの笠井信輔（63）が4日までに、自身のSNSを更新。妻の茅原ますみさんと2ショットを公開し、結婚36周年を迎えたことを伝えた。【写真】とってもおキレイ！笠井アナとともに笑みを浮かべる茅原ますみさん笠井は「昨日6月2日は結婚記念日」と書き出すと、「36年、山あり谷あり色々ありました」と妻と歩んだ日々を振り返った。そして訪れたディナーで料理に四つ葉のクローバーが添えられて