イギリスの中央銀行は、歴史上の人物が描かれた紙幣のデザインを野生生物に変更します。保守系議員などからは批判の声も上がっています。【映像】デザインが変更される英紙幣イギリスの中央銀行・イングランド銀行は、偽造防止などのために4種類すべての紙幣を変更する予定です。その際、チャーチル元首相など歴史上の人物の肖像からイギリスの野生生物にデザインが変更されます。イングランド銀行は18種類の候補の中から