ディズニー映画「美女と野獣」の主題歌などを歌ったアメリカ人歌手、ピーボ・ブライソンさんが死去しました。75歳でした。ピーボ・ブライソンさんは1951年にサウスカロライナ州で生まれ、R＆Bの歌手として活動しました。その後、90年代にはディズニー映画「美女と野獣」の主題歌や、「アラジン」の主題歌「ホール・ニュー・ワールド」を歌い、グラミー賞を受賞しました。現地メディアによりますと、ブライソンさんは2日、脳卒中の