トップアイデザイナーのクボタマイです。皆さんは、アイブロウアイテムを正しく使えていますか？今回は、メイク初心者でも取り入れやすい使い方をご紹介します。アイテムごとの特徴を知ることで、眉メイクがぐっと簡単になりますよ♡【詳細】他の記事はこちらアイブロウペンシルアイブロウペンシルは、細かい部分まで調整しやすく、眉の形を整えるのに便利なアイテムです。ペンシルの種類によって、仕上がりの印象も変わりま