デザイン重視のキーホルダーって、「見た目はかわいいけれど、使い道はそれだけ」なことが多いですよね。ダイソーには、バッグにぶら下げるだけで終わらず、手持無沙汰なときに触って遊べたり、持ち物の目印に使えたりと意外と実用的なアイテムがそろっています。バッグやポーチに付ければ目を引くこと間違いなし！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左から）：アクリルキーホルダー（ひよこ）／アクリルキーホルダー（ひよ