セリアでとっても可愛いポーチを発見しました！まるで海外のお土産のような、気分が上がるバカンス柄の素敵なポーチ♡スリムでコンパクトなので、お出かけの必需品をスマートに持ち運べます。メインスペースとは別にポケットが付いており、小物を分けて収納できるのも魅力。100円とは思えないクオリティの高さです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：合皮 Wファスナーポーチ ビーチ柄価格：各￥110（税込）サイズ（約