今回は、ダイソーで見つけた充電用ライトニングケーブルをご紹介します！コネクタにキラキラなラインストーンがあしらわれた、平成レトロなデザインが可愛すぎ♡デコレーション要らずで簡単に個性を出せます。短めのケーブルで外出先で使いやすく、持ち運びにも便利。ケーブル自体も太くて丈夫で、実用性もバッチリです◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：充電専用ケーブル（ライトニング、5V／2.4A、1m、ラインスト