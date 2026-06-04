ダイソーの手芸売り場で見つけたワッペンは、100円とは思えない高クオリティのDIYアイテム。ふわっとしたボア風の質感に加え、細かな刺繍が施されており、手芸専門店レベルの仕上がり。簡単に貼り付けできるため初心者でも扱いやすく、小物入れやポーチに付けるだけでオリジナル感がアップしますよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左から）：ワッペン（もこもこ、ひつじ、あるぱか）／ワッペン（もこもこ、しょくぶつ）