ダイソーで見つけた『ストッキング風アームカバー』は、極薄で肌に自然になじみ、腕のくすみや色ムラをカバーしながら美肌に見せてくれる優秀アイテムです。圧迫感が少なく快適な着け心地で、ほんのり引き締め効果も感じられるのが特徴。通気性や吸水速乾性にも優れ、親指穴付きでスマホ操作も可能。要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ストッキング風アームカバー価格：￥330（税込）サイズ（約）：フリー