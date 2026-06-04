Ｊリーグにも大きなインパクトを残した本物の実力者が、ユニホームを脱ぐことを決めた。今シーズンをもって現役引退を決意した広島のトルガイ・アルスランが６月３日、引退会見を行なった。ドイツで生まれ、ボルシア・ドルトムントの下部組織で育ってプロサッカー選手になったMFは、両親のルーツがあるトルコで長く活躍してチャンピオンズリーグにも出場し、ウディネーゼで３シーズン、プレーしてカルチョの国でも力を存分に示