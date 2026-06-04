老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、64歳10カ月で退職した場合の失業給付と年金の関係について解説します。Q：64歳10カ月で退職した場合、失業給付と65歳からの年金は両方受け取れますか？「40年以上