新ドキュメント&トーク番組『幹事Xと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜』（TBS系）の公式X（旧Twitter）アカウントは6月2日、投稿を更新。豪華メンバーでの「食事会直後の1枚」を公開し、反響を呼んでいます。【写真】宮舘涼太＆豪華俳優陣の集合ショット「舘様が可愛がられてる！」同アカウントは「食事会直後の1枚果たしてどんな食事会だったのか」とつづり、1枚の写真を投稿。俳優の本木雅弘さん、Snow Manの宮舘涼太さん