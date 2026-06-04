（CNN）クウェート保健省は3日、イランによる同国への攻撃により国際空港が被害を受け、63人が負傷したと発表した。今回の攻撃は、戦闘開始以降にイランの攻撃を受けた湾岸諸国の中で、最も多くの負傷者数を出した事案の一つとなった。同省の報道官によると、負傷者のうち7人は大規模な緊急手術を必要とした。在クウェート・インド大使館は、攻撃でインド国籍の1人が死亡したと発表。大使館は声明で、「遺族と連絡を取っている」と