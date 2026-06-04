洗濯物が乾かないときに大活躍する「浴室乾燥機」。完全に乾かそうとすると長時間の使用が必要になってきます。では1時間使用すると、電気代はどれくらいかかるのでしょうか？この記事では、浴室乾燥機の気になる電気代と、安く抑えるためのコツを紹介します。 浴室乾燥機を6時間使うと電気代はいくらかかる？ 浴室乾燥機の電気代は、機種や消費電力、契約している電力会社のプランなどによって異なります。 一般的な電