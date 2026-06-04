Netflix製作によるSF映画『ウォー・マシーン：未知なる侵略者』の続編が進行中であることが明らかとなった。米が報じている。 2026年3月に配信された前作は、突如として地球に現れた謎の侵略者との戦いに巻き込まれた、特殊部隊の兵士たちを描くSFアクション映画。最新鋭の兵器やドローンを駆使した戦闘と、正体不明の敵とのサバイバルが見どころとなっている。前作は配信後、1億3,900万回以上の視聴回数を記