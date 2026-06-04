仕事のどんな場面でAIは役に立つのか。AI実践家の加納敏彦さんは「最近のAIは日本語の理解も高いので、敬語に悩んだ時はAIに整えてもらうといい。また、長い文章を“短く・角が立たず・明確な”形に整えるのも得意だ」という――。※本稿は、加納敏彦『AI時代の入社1年目の教科書』（きずな出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Supatman※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Supatman■先輩に聞く前にAIに聞