車のローンが残っている状態で、毎月の支払いが重く感じると不安になります。残りが100万円ほどあると、「このまま払い続けられるのか」「返済額を下げる方法はあるのか」と悩む人も多いでしょう。車は通勤や家族の送迎に欠かせない場合もあり、簡単に手放せない事情もあると思われます。 そこで記事では、車のローン残高があるときの返済額の見直しや借り換え、支払いが厳しいときの注意点を解説します。