マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』と続編『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』を手がけるルッソ兄弟は、現時点でその先の『アベンジャーズ』映画を構想していないようだ。 ジョー＆アンソニー・ルッソ監督は、『キャプテン・アメリカ／ウィンター・ソルジャー』（2014）、『シビル・ウォ