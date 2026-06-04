■医師が教える「正しいフルーツの食べ方」6月は初夏の訪れを告げるフルーツが豊富に揃う季節。甘くてみずみずしいさくらんぼやメロンを食べるのを楽しみにしているという方も少なくないはず。一方で、健康診断の数値が気になるミドル世代のビジネスパーソンにとって、糖尿病や肥満のリスクを高める「糖分」は避けたい存在です。糖分を豊富に含むといわれるフルーツは、日常的な摂取を控えないといけない食材なのでしょうか。本稿