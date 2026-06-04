【UA Monsters デストロイア（完全体）】 12月下旬 発売予定 価格：59,180円 メガハウスは、フィギュア「UA Monsters デストロイア（完全体）」を12月下旬に発売する。価格は59,180円。受注受付期間は6月5日13時から8月上旬まで。 「UA Monsters」シリーズに、「ゴジラVSデストロイア」のデストロイア（完全体）が登場。完全新規造形にて、シリーズ最大級のスケ