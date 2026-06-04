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【G.E.M.シリーズ コードギアス 復活のルルーシュ ゼロ［20th Anniversary 再販］】 受注期間：6月5日13時～8月上旬 発送月：12月下旬予定 価格：22,000円 メガハウスは、フィギュア「G.E.M.シリーズ コードギアス 復活のルルーシュ ゼロ【20th Anniversary 再販】」の予約をプレミアムバンダイ、アニメイト、あみあみ、で