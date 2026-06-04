◆米大リーグフィリーズ―パドレス（３日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのＣ・サンチェス投手（２９）が本拠のパドレス戦に先発し１回を３者凡退で４月３０日ジャイアンツ戦からの連続イニング無失点を４５回２／３に伸ばした。サンチェスは前回のパドレス戦で１９１１年Ｇ・Ｃ・アレキサンダー投手の４１イニング連続無失点の球団記録を更新していた。メジャーの連続イニング