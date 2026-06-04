サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表が３日（日本時間４日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで始動した。最高気温が３４度に達した暑さの中、元日本代表ＭＦ長谷部誠コーチ（４２）は軽快な動きで選手らをサポート。３チームに分かれたミニゲームでは、フリーマンとして“フル出場”を果たした。中央の名波浩コーチが号令とともにボールを高く上げると、正三角形型にゴールが置かれた３チーム