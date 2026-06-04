俳優・鳴海唯（２８）が、未経験の役への挑戦に心を躍らせている。ＭＢＳ制作のＴＢＳ系ドラマ「１００日後に別れる僕と彼」（火曜、深夜１・２６）で、同性カップルのドキュメンタリー取材をするディレクター役を好演中。制作側に立つ難しさに触れ「新しい試みが自分にできて、いい経験になった」と振り返り、今後も幅広いジャンルの役柄に挑戦したいと目を輝かせていた「１００日後−」では番組作りに奔走する若手ディレクタ