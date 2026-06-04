「広島３−１日本ハム」（３日、マツダスタジアム）広島が１２球団最遅で交流戦１勝目、連敗を６で止めた。初回、坂倉将吾の右前適時打で先制、持丸泰輝が２点適時二塁打で続いた。先発・床田寛樹は粘りの投球で６回７安打１失点と要所を締めた。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は、初回の「坂倉の盗塁」を高評価した。◇◇交流戦初勝利は、好投手の伊藤から初回に３点を奪い主導権を握ったことが大きかった。