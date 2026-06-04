「阪神２−３西武」（３日、甲子園球場）阪神は追い上げたが２連敗。先発・大竹耕太郎は７回６安打３失点（自責１）。九回、森下翔太の左越え三塁打に佐藤輝明が１５号２ランでようやく反撃したが、小幡の七回２失策が痛かった。デイリースポーツ評論家の谷佳知氏は、「近本不在」の影響を指摘し打開策を挙げた。◇◇交流戦に入って、「近本不在」の苦しさが改めて浮き彫りになっている印象を受ける。この試合の渡