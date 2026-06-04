「広島３−１日本ハム」（３日、マツダスタジアム）強力打線を丁寧に料理し、３勝目をつかんだ。広島・床田寛樹投手が６回７安打１失点の粘投で勝利に貢献。お立ち台に上がり「何とか粘り強く投げようと思っていました」と、充実の汗を拭った。三者凡退は二回の一度のみ。３点リードの三回１死二塁から水野に適時二塁打を浴び、なおも２死一、三塁のピンチを招くも４番・郡司を内角低めのカットボールで二ゴロに打ち取り、最