「広島３−１日本ハム」（３日、マツダスタジアム）広島が１２球団最遅で交流戦１勝目、連敗を６で止めた。初回、坂倉将吾の右前適時打で先制、持丸泰輝が２点適時二塁打で続いた。先発・床田寛樹は粘りの投球で６回７安打１失点と要所を締めた。試合後、新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇ −連敗を止め、交流戦初勝利。「トコ（床田）が粘りながら、よく投げてくれたと思います」−初回、良い攻撃がで