利便性を向上したカスタムモデルホンダのタイ現地法人が生産するバイクなどの輸入販売を行うシルバーバックは、2026年6月2日、タイ仕様の「SUPER CUB（スーパーカブ）」を基にカスタマイズしたオリジナルモデル「スーパーカブTypeX」を発売しました。このモデルは、タイで生産されるスーパーカブをベースに、シルバーバックが独自の改良を施した一台です。【画像】排気量アップでトルクフルに！ シルバーバックによるカスタム