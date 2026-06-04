約7年ぶりに刷新した姿に反響集まる！2026年5月22日、ホンダのインド現地法人であるHonda Cars India（HCIL）は、公式YouTubeチャンネルを通じて新型「シティ」を世界初公開しました。今回発表されたモデルは、2019年にタイで登場した現行型から約7年ぶりとなる大幅改良モデルとみられており、実質的な8代目として大きな期待を集めています。【画像ギャラリー】超いいじゃん！ これが“約7年ぶり大幅刷新”のホンダ新型「コン