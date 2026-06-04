きのう（3日）午後5時ごろ、岡山市北区の商業施設で10代の女性のスカート内を盗撮した疑いで大学教授の男（62）が現行犯逮捕されました。 性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、岡山市中区に住む大学教授の男（62）です。警察によりますと男は、きのう（3日）午後5時ごろ、岡山市北区の商業施設で10代の女性の後ろから近づき、スカート内にカメラ機能付き携帯電話機を差し入れ、女性のスカート内を盗撮した疑