NHK連続テレビ小説『風、薫る』。6月5日放送の第50話では、りん（見上愛）が夕凪（村上穂乃佳）を救う手だてを考える。 参考：『風、薫る』去りゆく友の寂しさを背負って“りん”見上愛と“直美”上坂樹里が選ぶ道 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 女郎の夕凪が病院に搬送されてきた第49話。 第50話では、直美