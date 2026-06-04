私（マユ）は夫のアラタと息子のハヤト（小学校1年生）との3人家族です。共働きで頑張っていますが、夫は家事も子育てもほとんど協力しません。一緒に子どもを育てていこうという気持ちが感じられない人なのです。私の負担は増えるばかり。そのことで何度も何度も喧嘩をしましたが、夫は一向に改善しようとはしてくれません。それどころか最近何やら帰りが遅くなり、私は夫の行動に怪しさを覚えるようになったのです。私は「話し合