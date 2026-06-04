＜全米女子オープン事前情報◇3日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞2024年大会は優勝した笹生優花に次ぐ2位。昨年大会も優勝争いを演じ7位で終えた。全米女子オープンで、どうしても期待してしまうのが渋野日向子だ。ただ、本人の胸中には「楽しみな気持ちと、不安な気持ち」がうずまく。【写真】さあ、どうやって寄せる？ 難解すぎるリビエラのグリーン周り悲喜こもごも―、そんな感情を抱えながら、リビ