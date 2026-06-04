＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ 事前情報◇3日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇予選＝7431ヤード・パー70＞国内男子ツアーの今季メジャー第2戦が、4日に開幕した。だが、前日3日は悪天候の影響でプロアマ戦が中止となり、大会公式会見もリモートで行われる状況に。その中で、今年のコースセッティングにおける4つの変更点が発表された。【連続写真】下から見る！?川泰果の迫力あるドライバースイン