【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：50,687.07 ▼620.72（6/3）NASDAQ：26,853.98 ▼239.93（6/3） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って下落しました。米国とイランの間で交戦があったほか、イランがクウェートやバーレーンに攻撃をしたことで紛争が中東地域全体へ波及する恐れがあり、緊張が高まっています。ダウ平均は86ドル安の51,220ドルで取引を開始しました。寄付きで