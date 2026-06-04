元フジテレビでフリーの笠井信輔アナウンサー（63）が3日に自身のインスタグラムを更新。妻で元テレビ東京アナウンサーの茅原ますみさんとの結婚36周年記念のディナーショットを公開した。「昨日6月2日は結婚記念日」と夫婦ディナーショットを公開した。「36年、山あり谷あり色々ありました」としみじみ。「お料理に四葉のクローバーが嬉しいですね、やっぱり」とつづった。この投稿に、元フジテレビでフリーアナウンサ