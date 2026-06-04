兵庫県たつの市の住宅で母娘が刺殺された事件で、県警は４日、市内の川で３日に見つかった遺体の身元が元隣人の大山賢二容疑者（４２）（殺人容疑で指名手配）だったと発表した。司法解剖の結果、５月２０日頃に死亡していたと推定され、腐敗が進んでいるため、死因はわからなかった。県警によると、これまでの捜査で事件の動機は不明。県警は今後、経緯を詳しく調べた上で、容疑者死亡のまま母娘に対する殺人容疑で大山容疑者