見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第49話が4日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は、次の実習先である内科へと向かう。着任早々、服毒自殺を図った男女が搬送され対応に追われる。直美は、一命を取り留めた女郎の夕凪（村上穂乃佳）の存在が気になり…。夕凪と直美の母との関係は…ネットも反応した。Xには「フユさんw」「仲良く