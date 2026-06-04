【その他の画像・動画等を元記事で観る】テレビ朝日系列・BS朝日にて7月より放送のTVアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』（「COMICポラリス」好評連載中／フレックスコミックス刊、略称『きみ愛』）。この度、本PV＆第2弾メインビジュアルが解禁。合わせて放送日やオープニング／エンディングテーマを手掛けるアーティストも決定した。本作は、貧乏ながらも前向きに生きる没落貴族令嬢エ