【モデルプレス＝2026/06/04】M!LKの山中柔太朗が6月4日発売のエンタメ専門誌『日経エンタテインメント！』2026年7月号（日経BP社）の表紙＆巻頭インタビューに登場。1年の活動について振り返っている。【写真】M!LKメンバー「骨格がそっくり」祖父母・両親らとの集合ショット◆山中柔太朗「日経エンタテインメント！」初表紙認知度×関心度で算出したスコアで順位づける「タレントパワーランキング」特集を同号では掲載。1年前と