飛距離ＵＰを実現するボール選びとは 今の飛ばしはバックスピンをかけすぎないのが合理的 最近では「飛ばしは道具でカバーする」という意見が多く出回っています。そこで今回からは飛距離を伸ばすためのギアに関して、ドライバーを中心に説明したいと思います。 まずゴルフボールですが、19世紀前半まではディンプルのない牛革に鵞が鳥ちょうの羽を詰めた「フェザーリーボール」