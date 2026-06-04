更年期の不調をセルフチェック まずは更年期指数でセルフチェックを 日常生活も困難になるほどの不調を、「更年期障害」と呼びます。つらい症状が続く場合は、セルフケアだけでなく適切な治療が必要です。しかし、どのくらい不調が重かったら婦人科を受診すべきなのか、判断するのは難しいところ。そこで、参考となるのが「更年期指数（SimplifiedMenopausal Index ＝SMI）」です。 顔のほてり、発汗、冷え、息切れ・動