日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2885（+4.0+0.14%） ホンダ1479（-17.5-1.17%） 三菱ＵＦＪ3114（-23-0.73%） みずほＦＧ7572（-61-0.80%） 三井住友ＦＧ6129（-19-0.31%） 東京海上7066（-32-0.45%） ＮＴＴ148（+0.2+0.14%） ＫＤＤＩ2699（-7.5-0.28%） ソフトバンク218（-0.7-0.32%） 伊藤忠1843（-15.5-0.8