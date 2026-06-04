3日正午過ぎ、東根市の工場で鉄くずの回収作業を行っていた52歳の男性が、トラックの荷台とコンテナに挟まれる事故がありました。男性は搬送先の病院で死亡が確認されました。死亡したのは山辺町山辺の会社員中村昌美さん（52）です。警察によりますと中村さんはきのう午後0時20分過ぎ、東根市にある阿部製作所敷地内でクレーンを搭載したトラックを使い、鉄くずの入ったコンテナを吊り上げトラックの荷台に回収する作業を行