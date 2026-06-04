最終調整する渋野日向子＝3日（AP＝共同）【パシフィックパリセーズ（米カリフォルニア州）共同】女子ゴルフのメジャー第2戦、全米女子オープン選手権は4日に開幕する。3日は出場選手が会場のカリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラCCで最終調整し、渋野日向子は「この大会に出られることは当たり前じゃない。楽しんでできたらいい」と意気込んだ。昨季日本ツアー年間女王の佐久間朱莉は「最低限4日間戦いたいし、