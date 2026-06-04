勝てば勝つほど、表情にも余裕が出てくる。谷口彩菜の“してやったり”な笑顔に視聴者の目も釘付けとなった。【映像】人気女優、ニヤけ顔が可愛い“チップ山盛り回収”の瞬間美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第8回、予選テーブルDの模様が5月30日に配信。暫定首位で後半戦を迎えた谷口が、またしてもチップを大きく積み上げる場面があった。