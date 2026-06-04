サッカー日本代表の公式Ｘが３日（日本時間４日）、新規投稿され、メキシコ到着時の集合写真が公開された。全日空チャーター機を前に、選手たちがズラリと並んで視線をカメラに向けた一枚。全員がメキシコの伝統的な帽子「ソンブレロ」を手にするかかぶっており、壮観なショットだ。公開されると現地ファンから英語＆スペイン語で「メキシコへようこそ」とつづられた。さらに「長友さん似合うな」「お揃いの帽子がステキ」と