デイリーヤマザキは、2026年6月2日から「1個買うと1個もらえる」をはじめとするお得なキャンペーンを開催しています。パンやお菓子がお得【爽健美茶無料券】6月2日から8日までの期間、コカ・コーラ「綾鷹 濃い緑茶」（650ml）を1本購入すると、「爽健美茶」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。引換期間は6月9日から22日まで。【麺とスープ2倍増量】6月2日から8日までの期間、「冷しねぎ盛 中華そば」と「冷し中華