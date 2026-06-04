6月4日（木）の『アメトーーク！』では、相方のツッコミが好きすぎる「相方のツッコミ最高〜芸人」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！サンドウィッチマン、タカアンドトシ、シソンヌ、見取り図という豪華メンバーを前にした出川哲朗が「豪勢だねぇ」と大喜びするなか、4組のボケ芸人が相方のスゴさを力説する。「相方のツッコミのココがサイコー!!」では、ボケ芸人が相方のキャッチコピーを発表する。富澤た